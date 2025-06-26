شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم الأسئلة بإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة في النظام الجديد، غدا الخميس 26 يونيو الجاري، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، والتي تستمر حتى 10 يوليو القادم.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة والتدريبات في مادة الفيزياء، يستطيع الطلاب من خلالها الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد.

























يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة ، في مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، وذلك لمساعدتهم على الإلمام بالمناهج والتدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 768 ألفا و358 طالبا، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين باجمالى 2029 لجنة سير بجانب لجان، كما تقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألف و522 طالب وطالبة، باجمالى قرابة 813 ألف طالب وطالبة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة من القيام بالإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو الموضوعية وفق معرفة الحل، أى أن الطالب يبدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة والتى يرى أنه قادر على الإجابة عنه بشكل سريع حرصا على وقت الامتحان، كما طالبت طلبة الثانوية العامة بالحضور مبكرا لدخول اللجنة مبكرًا.