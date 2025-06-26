شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تنتحل صفة طبيبة وتجرى عمليات تجميل داخل مركز شهير فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، التحقيق مع مالكة مركز تجميل شهير انتحلت صفة طبيبة تجميل وتبين أنها خريجة معهد سكرتارية.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمة تمتلك مركز تجميل فى منطقة مصر الجديدة، يتردد عليه مشاهير، وأنها أجرت عمليات تجميل، وتسببت فى أضرار طبية للمرضى كونها ليست طبيبة متخصصة، وإنما خريجة معهد سكرتارية.

البداية بتلقى إدارة العلاج الحر بلاغات من سيدات أفادوا بإجراء عمليات تجميل داخل مركز فى منطقة مصر الجديدة، وترتب عليه أضرار طبية جسيمة، تم القبض على مالكة المركز وإحالتها للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معها.