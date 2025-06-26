شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الدبلوماسية المصرية تواصلت مع جميع الأطراف لوقف التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى الجهود الدبلوماسية المصرية، والتي عرضها وزير الخارجية في اجتماع اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "رئيس الوزراء أشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تحركت وتواصلت مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، وكان هناك رسالة واضحة مفادها ضرورة إحكام العقل ووقف التصعيد لأنه لن يؤدي إلا إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "نحمد الله أن كافة الأطراف بجانب الرسائل الموجهة من مصر والدول العربية الشقيقة، وتم احتواء الموقف ونتمنى ألا نشهد صراعات مقبلة".