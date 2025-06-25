شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق أولى مراحل "بشرة خير" لدعم الأولى بالرعاية‎.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى ، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية المرحلة الأولى من حملة " بشرة خير " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط.

وألقى اللواء أح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم .

وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يضم (100 ألف) قطعة ملابس ومفروشات وأدوات منزلية ولعب أطفال , كما تم توزيع (20 طنا) من الحوم و(10 آلاف) كرتونة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق النائية للمساهمة فى تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين .

كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية لعدد (10 آلاف ) أسرة اشتملت على العديد من العيادات لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة وكذا صرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وتوزيع عدد من الكراسى المتحركة لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم ، فضلاً عن توزيع كافة الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل لـعدد (25) شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بما يعزز من زيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة .

حضر الفعاليات محافظ أسيوط وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة أسيوط.