شكرا لقرائتكم خبر عن 21 طالبا مصريا فى برنامج التدريب البحثى الصيفى بجامعة لويفيل الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن نجاح جامعة العلمين الدولية فى استمرار نجاح الشراكة المتميزة مع جامعة لويفيل الأمريكية (University of Louisville)، التى تستضيف وللعام الرابع على التوالى نخبة من طلاب الجامعات المصرية ضمن برنامج التدريب البحثى الصيفى لطلاب البكالوريوس—وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط.

ويضم البرنامج التدريبى لهذا العام أكبر دفعة طلابية حتى الآن، حيث يشارك 21 طالبًا متميزًا من الجامعات المصرية، من بينهم: 13 طالبًا من جامعة العلمين الدولية (AIU)، 6 طلاب من جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى طالبان من جامعة المنصورة الجديدة.

ويتميّز هذا البرنامج بتنوّع التخصصات الأكاديمية للمشاركين، والتى تشمل:

هندسة الذكاء الاصطناعى، هندسة الحاسوب، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الهندسة المدنية، هندسة الاتصالات، علوم وهندسة الحاسبات، الصيدلة، التكنولوجيا الجزيئية الحيوية، وطب الأسنان.

يأتى هذا البرنامج فى إطار شراكة استراتيجية متميزة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل، تم إطلاقها بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها عام 2021، وتُعد من أبرز النماذج الناجحة فى برامج الشهادات المزدوجة والتبادل الأكاديمى والخبرات البحثية، والتى تتيح لطلاب جامعة العلمين الدولية وطلاب خمس من الجامعات الحكومية الكبرى وعدد من الجامعات الأهلية التقدم للاستفادة من مجالات التعاون فى الاتفاقية، وتشمل:

برامج شهادات مزدوجة (Double Degree Programs) فى تخصصات الهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، حيث يتخرج الطلاب بعد استيفاء متطلبات الدراسة فى الجامعتين، ويحصلون على شهادات بكالوريوس معتمدة من كل من جامعة العلمين الدولية (AIU) وجامعة لويفيل الأمريكية (UofL).

برنامج تدريب بحثى صيفى ممول بالكامل، يتيح للطلاب المصريين فرصة فريدة للمشاركة فى مشروعات بحثية داخل معامل جامعة لويفيل، تحت إشراف نخبة من العلماء والأساتذة الأمريكيين.

تخرّجت أول دفعتين من هذه البرامج بنجاح من برامج الشهادات المزدوجة فى عامى 2024 و2025.

كما شهد برنامج التدريب البحثى الصيفى نموًا متصاعدًا فى أعداد المشاركين على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وصولًا إلى 21 طالبًا لهذا العام (أكبر دفعة حتى الآن).

وتؤكد هذه الشراكة أنه قد تم إيفاد أكثر من 80 طالبًا وطالبة من خلال هذه الاتفاقية إلى جامعة لويفيل الأمريكية، من العديد من الجامعات المصرية المشاركة فى هذه الاتفاقية الدولية. ويأتى هذا فى إطار التزام جامعة العلمين الدولية بتوفير فرص تعليمية وبحثية عالمية المستوى لطلابها، وتعزيز التبادل الثقافى والتعاون الأكاديمى بين مصر والولايات المتحدة.