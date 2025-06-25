شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدورى لعرض أنشطته والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اجتماعه الدورى لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام للمجلس.

وفى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة بأعضاء مجلس إدارة المجلس، وخلال الاجتماع استعرضت ما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية طبقًا لخطة عمل المجلس، وما تم تنفيذه خلال الشهر الماضى، والتى على رأسها الحملة الإعلامية التوعوية للحماية من الختان، والتى تتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، والتى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتى تم تاسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة.

ومن جانبها هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعضاء مجلس الإدارة، بحلول العام الهجرى الجديد، مقدمة لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع تم استعراض اللجان الدائمة التى جارى إنشائها واللوائح الداخلية المنظمة لها وآليات عملها، وهى لجان دائمة متخصصة، لجنة الإعلام، واللجنة الخاصة بحقوق الطفل، ولجنة السياسات والتشريعات.

كما تم تقديم عرضا خاص بمرصد المرأة المصرية، وآليات عمله والذى يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة، تمهيدًا لإنشاء نموذج استرشادى للمرصد القومى للطفل كآلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك من أجل رسم سياسات واستراتيجيات قومية من شأنها الارتقاء بأحوال الطفل ورفع مستوى الوعى المجتمعى بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية.

فيما عرض الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، الجهود المبذولة لتطوير النظم الإدارية والتحول الرقمى التكنولوجى والذى يشمل عددا كبيرًا من القطاعات والإدارات بالمجلس، وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة الأداء وتقليل التكاليف وتحسين التواصل الداخلى بين الإدارات.

كما شهد الاجتماع مناقشة خطة العمل فى الفترة من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، والتى تتضمن العديد من الأنشطة فى بعض الملفات الخاصة بالطفولة وركائز العمل سواء على مستوى السياسات أو رفع الوعى وبناء القدرات، وحماية حقوق الطفل.

وفى نهاية الاجتماع وجهت "السنباطي" الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة المجلس على جهودهم الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للطفل فى جميع برامج وأنشطة المجلس.