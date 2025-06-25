شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأصالة عن نفسه وجموع العاملين بوزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بمناسبة العام الهجرى الجديد.

بهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيًا الله أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته، أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معانى الجهاد فى نشر مبادئ الدين الإسلامى الحنيف، كما عاهد الدكتور مصطفى مدبولى السيد الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء؛ كى يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.