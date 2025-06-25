شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران والسفير الإيطالى يشهدان توقيع بروتوكول لتدريب صيانة الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى السفير الإيطالى ميكيلى كارونى بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط مصر وإيطاليا فى شتى المجالات، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني.

وشملت الزيارة حضور الجانبين الاحتفالية التى نظّمتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجى بين شركة SAVIS لخدمات الطيران – الشريك الوطنى التدريبى للأكاديمية – وأكاديمية FLYON Aero الإيطالية، إحدى أبرز المؤسسات الأوروبية فى مجال تدريب صيانة الطائرات، لرفع كفاءة التدريب الفنى فى هذا المجال.

حضر مراسم التوقيع الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، والطيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، واللواء دكتور الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، وإنريكو فورستو الرئيس التنفيذى لأكاديمية FLYON Aero، والدكتور مهندس علاء مصطفى فكرى الرئيس التنفيذى لشركة SAVIS.

ويعد توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين المصرى والإيطالى خطوة نوعية تساهم فى تعزيز القدرات البشرية وتدعم تطوير منظومة التدريب وفقًا لأعلى المعايير الدولية؛ كما يُمثل رؤية مشتركة لبناء كوادر مؤهلة تسهم فى دفع عجلة النموّ بقطاع الطيران، تماشيًا مع التوجّهات العالمية فى هذا المجال.

وفى كلمته الإفتتاحية خلال الاحتفال، أكد الدكتور سامح الحفنى على قوة العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإتفاقية تعكس رؤية وزارة الطيران المدنى الهادفة إلى بناء منظومة تدريب متكاملة، لتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية والدولية، وعلى رأسها EASA، كونها ركيزة أساسية لنهضة صناعة الطيران فى مصر.

وأعرب الحفنى عن ترحيبه بهذا التعاون الجديد مع الجانب الإيطالى، واصفًا إيّاه بــ «فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتكامل المناهج، وتعزيز الكفاءة التدريبية للمهندسين والفنيين بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية». وأكد أن الاستثمار فى العنصر البشرى يأتى على رأس أولويات الوزارة، وأن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية فى تطوير برامج صيانة الطائرات داخل الأكاديمية، من خلال دمج التأهيل الفنى لرخصتى EASA وICAO بما يلائم احتياجات سوق العمل".

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالى ميكيلى كارونى عن سعادته بهذا اللقاء وتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية – الإيطالية المتميزة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطيران المدنى، ومشيرًا إلى أن «العلاقات المصرية – الإيطالية تشهد تطورًا نوعيًا، والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران نموذج رائد إقليميًا فى التعليم الفنى، ونحن فخورون بأن تكون FLYON Aero جزءًا من هذا المشروع الطموح».

كما أكد اللواء طيار عزت متولى أن الاتفاقية تمثل استمرارًا ناجحًا للشراكة بين الأكاديمية وشركة SAVIS، مشيرًا إلى أن 70% من طلاب كلية الدراسات المتخصصة يدرسون ضمن برامج التأهيل لرخصة EASA، ما يعكس أهمية التعاون فى تأهيل الطلاب دوليًا، ومعلنًا التطلع لإنشاء مركز تدريب معتمد إقليميًا بالتعاون مع FLYON Aero تحت مسمّى Satellite Training Center – EASA 147 يخدم الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الدكتور مهندس علاء مصطفى فكرى أن الإتفاقية تُعد بداية قوية لمسار تعاون مستدام، إذ تمثل انطلاقة نحو منظومة تدريب متكاملة تؤهل الشباب المصرى والعربى لقيادة صناعة الطيران فى المنطقة، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجى هو جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتميز فى صيانة الطائرات بكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات.

جدير بالذكر أن أكاديمية FLYON Aero تُعد واحدةً من أقوى مؤسسات التدريب الفنى فى أوروبا، وتعمل فى دول عدة مثل إسبانيا وكينيا وألبانيا وباكستان وليبيا والسودان والكويت ودبى والولايات المتحدة، ما يمنح الاتفاقية بُعدًا دوليًا واسعًا ويفتح أمام الدارسين المصريين فُرصًا مهنية عالمية، ويؤكد مكانة مصر المتنامية فى صناعة الطيران.