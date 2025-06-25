شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا توجد دولة حققت ما أنجزته مصر فى الإسكان بالسنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة في العالم حققت ما أنجزته مصر خاصة في مجال الإسكان خلال العشر سنوات الأخيرة.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جدل قانون الإيجار القديم، قائلا: "الخبراء أكدوا استحالة استمرار الوضع كما هو عليه.. ونراعي تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة، مؤكدا استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة.

وأكد أن مصر تنتج وتصنع أجهزة السونار، لأول مرة.

وأوضح إنه وجه باستمرار العمل بخطة ترشيد الكهرباء بكل خطواتها دون تخفيف للأحمال.

وأكد مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس بالعلمين الجديدة، أن موارد الدولة المحلية تؤمن استهلاكها بعيداً عن الأموال الساخنة.

وأوضح أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأنه اطلع على تقرير من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيداً بالدبلوماسية المصرية، لافتا أنه بإعلان وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية ووقف إطلاق النار فإننا نأمل أن يكون بداية لتوقف الصراع فى المنطقة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة،