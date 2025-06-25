شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكشف لـ الخليج 365 عن مشروع جديد وكبير قريبا فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير ”الخليج 365”، ومسئول ملف مجلس الوزراء، سؤالا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، جاء مضمونه: "كيف ترسم الدولة ملامح الاستفادة بشكل أكبر فى جذب الاستثمارات فى مدينة العلمين الجديدة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة؟"

ورد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ”الخليج 365” خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة قائلا: "كل تركيزنا فى التخطيط وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وسيكون لدينا مراكز عالمية تضمن أن تكون مراكز سياحية واقتصادية ومال وأعمال وتعليمية وصحية".

وأضاف مصطفى مدبولى: "المراكز ستبدأ بمدينة العلمين الجديدة، مرورا برأس الحكمة حتى مطروح، وما بعد مطروح، وحدودنا الغربية حتى حدودنا الغربية مع ليبيا، وبالتالى ما ننفذه اليوم هو مراكز متكاملة ستصبح مدنا كبيرة تعمل على مدار العام، وبها جميع الخدمات، ومقار لشركات عالمية على أعلى مستوى، وتخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت مختلفة عن العام الماضى، والأهم نسب الإشغال والخدمات بها، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة مرورا برأس الحكمة وما بعدها.

وقال رئيس الوزراء، إنه عقد اجتماعا مع وزير البترول اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، وعرض وزير البترول على رئيس الوزراء تفاصيل مشروع جديد وكبير فى العلمين الجديدة للبتروكيماويات سيخلق عدد كبير من فرص العمل.