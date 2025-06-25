شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج علاج صعوبة القراءة لتلاميذ الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية موضحة أنه فى ضوء خطة الوزارة، نحو تحسين جودة العملية التعليمية داخل مدارس التعليم العام (الحلقة الابتدائية ) على مستوى الجمهورية وحرصًا على تنفيذ ما ورد بالقرار الوزارى 136 لسنة 2024 المنظم لسير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية، تقرر تنفيذ برنامج علاجى لتنمية مهارات وعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى التلاميذ بالصفين الأول والثانى الابتدائى باستخدام أنشطة البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة على النحو التالى:

ـ مدة البرنامج شهرين بداية من 1 يوليو المقبل حتى 31 أغسطس 2025.

ـ تقييم التلاميذ وإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ـ أيام تنفيذ البرنامج من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع مع مراعاة أيام الاجازات الرسمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يستهدف البرنامج الفئات التالية:-

- التلاميذ الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% على مدار الفصلين الدراسيين كما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم 36 السنة 2024 وبعد حضور البرنامج العلاجى لتلك الفئة واجتياز التقييم شرط اساسى للتصعيد للصف الأعلى.

ـ التلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب وفقا لنتائج التقييمات المبدئية والنهائية التى تمت فى مادة اللغة العربية بنهاية الفصل الدراسى الثاني.

ونبهت الوزارة على المديريات بإخطار جميع الإدارات المسئولة والتوجيهات ذات الصلة بتنفيذ ومتابعة ما ورد بهذا الشأن مع ضرورة اتباع كافة الاجراءات الرسمية نحو ابلاغ أولياء امور التلاميذ المستهدفين حرصا على مستقبل ابنائنا التلاميذ.