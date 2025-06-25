شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى: ندعم شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل بشرط أن يشمل إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان إن بلاده تدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، شريط أن يشمل ذلك إسرائيل.

وأضاف "مستعدون للتعاون لتحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام في المنطقة"

وصدق قبل قليل، البرلمان الإيراني، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ملزمة بالإبلاغ والكشف عن مخزونها من اليورانيوم.

وأضافت تامي بروس: أننا "نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط من أجل منطقة أكثر أمنا و"ندين الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس في دمشق".

ومن جانبه، أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فعلق إنه لن يسمح لـ إيران بامتلاك سلاح نووى.

وأضاف ترامب: "دمرنا المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرا إلى أنه لا يريد تغيير النظام في إيران.

وأشر إلى إن إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر.