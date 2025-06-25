شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: مصر تمتلك البنية التحتية والبشرية لتصنيع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر خلال جلسة خاصة فى مؤتمر صحة أفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة، عن تصنيع اللقاحات فى القارة الأفريقية واستعراض التجربة المصرية، إنه تم مناقشة كيفية تصنيع اللقاحات فى القارة الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأكد قدرة مصر الهائلة على تصدير اللقاحات إلى الدول الأخرى وخاصة إلى الدول الأفريقية مستقبلا، مضيفا، أنه فى منظمة الصحة العالمية ركزنا على توطين تصنيع اللقاحات، لذلك هناك استراتيجية إقليمية واستراتيجية عالمية.

وأوضح أن مصر لها دور كبير فى مجال الأدوية واللقاحات وحصلت على مستوى النضج الثالث فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات ، مشيرا إلى أن الجزائر استفادت من التجربة المصرية فى هذا المجال، حيث إن تصنيع اللقاحات فى مصر قديم جدا من 100 سنة، مضيفا أنه من المهم الآن هو اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاحات، مؤكدا أن مؤسسة جافى واليونيسيف لا يشتريان لقاحات إلا إذا كانت معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن مصر هى الدولة الأولى فى أفريقيا التى صنعت الأدوية واللقاحات، وتمتلك القدرات البشرية ولديها البنية التحتية المؤهلة لذلك، والقطاع الخاصة له دور ويتماشى مع المتطلبات العالمية فى تصنيع الأدوية و اللقاحات.

حضر الجلسة كل من الدكتور راضى حماد رئيس قطاع الطب الوقائى والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة والسكان ، والدكتور هشام بدر نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وممثلى مركز السيطرة على الأمراض الأفريقي.