شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة، مؤكدا استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، ، إنه لأول مرة فى مصر تنتج وتصنع أجهزة السونار.

وأوضح أنه وجه باستمرار العمل بخطة ترشيد الكهرباء بكل خطواتها دون تخفيف للأحمال.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس بالعلمين الجديدة ، أن موارد الدولة المحلية تؤمن استهلاكها بعيداً عن الأموال الساخنة.

وأوضح الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولي للحرب الإسرائيلية الإيرانية، موضحا إنه اطلع على تقرير من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيداً بالدبلوماسية المصرية.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن إعلان وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية ووقف إطلاق النار نأمل أن يكون بداية لتوقف الصراع فى المنطقة.

وأكد أن مصر دائما تنادي بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الانجراف بالمنطقة لحرب إقليمية شاملة.