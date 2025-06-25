شكرا لقرائتكم خبر عن نص القرار الجمهورى بزيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو القادم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 225 لسنة 2025 بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025.

ونص القرار على أن تزاد بنسبة 15% بدءًا من 1/7/2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافات استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

(أ) يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2025.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يُكمّل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر ، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30/6/2025.

(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

كما تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30/6/2025، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتوزع توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2025.