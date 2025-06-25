شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: موارد الدولة المحلية تؤمن استهلاكها بعيدا عن الأموال الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أنه وجه باستمرار العمل بخطة ترشيد الكهرباء بكل خطواتها دون تخفيف للأحمال.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس بالعلمين الجديدة ، أن موارد الدولة المحلية تؤمن استهلاكها بعيداً عن الأموال الساخنة.

وأوضح الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولي للحرب الإسرائيلية الإيرانية، موضحا إنه اطلع على تقرير من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيداً بالدبلوماسية المصرية.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن إعلان وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية ووقف إطلاق النار نأمل أن يكون بداية لتوقف الصراع فى المنطقة .

وأكد أن مصر دائما تنادي بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة لحرب إقليمية شاملة.