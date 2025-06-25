شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: نصف مستشفيات إفريقيا لديها إمداد ثابت من الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مؤتمر صحة إفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرة، إن الأرقام تشير إلى حجم التحديات فى القارة الإفريقية، حيث تُقدر منظمة الصحة العالمية أن نصف المستشفيات في إفريقيا جنوب الصحراء لديها وصول ثابت للكهرباء، وأن 25,000 منشأة صحية تعمل دون كهرباء على الإطلاق، كما أن غياب التعاون الفعال أدى إلى هدر في الموارد يقدر بـ 2.4 تريليون دولار سنويًا، ويسعى المؤتمر لمعالجة هذه القضايا من خلال حلول عملية، ونماذج تدخل مثبتة، وتفعيل شراكات حقيقية لتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس.

وأضاف أنه من أبرز الحلول المقترحة خلال المؤتمر، تأسيس "خريطة صحية ذكية شاملة" على مستوى القارة، تهدف إلى توفير صورة متكاملة وفورية للاحتياجات الصحية والموارد المتاحة، وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، كما يؤكد المؤتمر على أهمية دمج الجمعيات الطبية الأفريقية في رسم هذه الخريطة، لضمان نتائج قابلة للتطبيق.

وقال إن المؤتمر ركز على مجالات مترابطة أساسية، منها دعم الرعاية الصحية الأولية، ودمج التكنولوجيا، وتمكين الكوادر الصحية، وإنشاء مراكز تميز إقليمية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد التشريعات الدوائية، والاستثمار في رأس المال البشري، لافتا إلى أنه لضمان تحويل الوعود إلى أفعال، تضمن المؤتمر ورش عمل عملية، وسهل شراكات مثمرة، مع التركيز على التعاون بين المؤسسات والدول الأفريقية، وإشراك صانعي القرار والمنفذين من جميع أنحاء القارة.

وأكد أن مؤتمر صحة افريقيا يهدف في نسخته الرابعة إلى أن يكون نقطة تحول حقيقية، تؤسس لانتقال جماعي حاسم من مرحلة التطلعات إلى العمل المؤثر بقيادة أفريقية وشراكة حقيقية، بما يضمن مستقبلًا صحيًا أفضل للقارة السمراء.

ويذكر أن المؤتمر شاركت فيه منظمة الصحة العالمية فى عدة جلسات عن توطين صناعة الدواء واللقاحات فى القارة الإفريقية والتأمين الصحى الشامل، وغيرها من الموضوعات.