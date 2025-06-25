شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد عبود يهنئ خليفته المستشار أسامة شلبى بتولى رئاسة مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

تقدَّم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بخالص التهنئة إلى المستشار أسامة يوسف شلبى، بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2025، بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3 يوليو 2025.

وأعرب المستشار أحمد عبود عن أمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد للمستشار أسامة شلبى فى أداء مهامه الجديدة، واستكمال مسيرة العطاء القضائى، وخدمة العدالة وتعزيز مكانة مجلس الدولة كحصن منيع لحماية المشروعية وسيادة القانون.

يأتى هذا القرار فى إطار حرص القيادة السياسية على دعم الكفاءات القضائية المشهود لها بالنزاهة والخبرة فى شتى مجالات القضاء الإداري.



المستشار أحمد عبود يهنئ المستشار أسامه شلبي