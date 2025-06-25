شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بالدبلوماسية المصرية وتحركها منذ اللحظة الأولى لحرب إسرائيل وإيران والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولي للحرب الإسرائيلية الإيرانية ، موضحا إنه اطلع على تقرير من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشيداً بالدبلوماسية المصرية.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن إعلان وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية ووقف إطلاق النار نأمل أن يكون بداية لتوقف الصراع فى المنطقة.

وأكد أن مصر دائما تنادي بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الانجراف بالمنطقة لحرب إقليمية شاملة.