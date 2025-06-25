شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة أول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، اعتبارًا من أول الشهر المقبل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الهيئة أن الصرف سيتم على مدار الشهر، من خلال عدد من الوسائل التي تتيح للمواطنين سهولة الوصول إلى مستحقاتهم، وتجنب التزاحم أمام منافذ الصرف، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

كما أكدت الهيئة استمرار إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والزيادة المقررة، عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام المخصصة، ثم عرض تفاصيل المعاش المحدثة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بشأن رفع قيمة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.