شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر دائما تنادى بتغليب العقل والحكمة وعدم الانجراف لحرب إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن إعلان وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية ووقف إطلاق النار نأمل أن يكون بداية لتوقف الصراع فى المنطقة .



وأكد أن مصر دائما تنادي بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الانجراف بالمنطقة لحرب إقليمية شاملة.