شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الإيرانيون قاتلوا بشجاعة.. وسنجرى محادثات معهم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران خاضت حربًا بشجاعة، مؤكدًا أن الشعب الإيراني يتطلع الآن إلى إعادة بناء دولته بعد ما شهدته من دمار، وأن الصين قد تكون شريكًا اقتصاديًا مهمًا لطهران من خلال شراء النفط الإيراني.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفى على هامش قمة الناتو فى لاهاي، أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مع إيران الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس توجهًا أمريكيًا نحو فتح قنوات دبلوماسية مباشرة بعد تصعيد عسكري غير مسبوق.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "ترغب في علاقات سلام مع جميع دول العالم، بما في ذلك إيران".