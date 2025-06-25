شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: غرامة لمن يستخدم حارة الأتوبيس الترددى على الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب فى الأضرار بصحة المواطنين والأضرار بالبيئة، ويأتى ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وفي ضوء تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم اعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائرى، ومع بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعى وحتى محطه أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الأول من يونيو 2025.



حيث ناشدت وزارة النقل المواطنين في بيانها بالآتى:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق، وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددى، بالإضافة إلى دعم الانضباط المرورى.

2. العبور الى الجانب الآخر من الطريق وإلى محطات مشروع الاتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الإنفاق المخصصة لذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

3. عدم إلقاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة.

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي أو منازل ومطالع الطريق.