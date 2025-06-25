شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، غدا الخميس 26 يونيو 2025، بامتحانات العام الدراسى 2024 – 2025، والتى بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة التاريخ، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة التى تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمى وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي فى الاستعداد للامتحانات النهائية.

وتتضمن المراجعة النهائية نماذج من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، وتدريبات تطبيقية، كما توفر شرحًا مبسطًا للأفكار المحورية فى المنهج، بأسلوب يناسب جميع مستويات الطلاب.



مراجعة مادة التاريخ



مراجعة ليلة الامتحان



أهم الأسئلة فى مادة التاريخ



مراجعة التاريخ للثانوية العامة



الخلاصة فى التاريخ

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وكانت قد أوضحت الوزارة شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة التاريخ، فيشمل 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيارا من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.