شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بتحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لإجراءات للدورة الانتخابية 2026-2030، نظمت الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل، وبرئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وفريق عمل الإدارة، وحضور مروة محمد سعد من إدارة تنمية المواهب بالوزارة، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير، والضوابط الصادرة من "الإدارة" لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي قد تواجه إدارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها.

شارك في الندوة ممثلون عن مديريات عمل محافظات البحيرة والغربية والشرقية والسويس والجيزة ودمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية، شهدت الندوة مناقشات بشأن طرق وآليات متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، والاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية.

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات الوزير محمد جبران للعاملين وحرصه الدائم على خروج انتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير.