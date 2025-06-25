شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:-

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعة المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية.

يأتي التعديل بهدف إضافة عدد من البرامج التعليمية للجامعة، بما يساهم في تعزيز دورها في تقديم خدمات تعليمية مميزة، تُلبي احتياجات الطلاب، وتواكب التطورات العالمية في كل تخصص، وتشمل البرامج الجديدة بالجامعة: برنامج علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم البيانات والذكاء الحسابي، وبرنامج تكنولوجيا الألعاب، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في الموارد البشرية الدولية، وبرنامج إدارة الأعمال في التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال في المالية، وبرنامج تكنولوجيا الماليات، وبرنامج التسويق الدولي، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية في مجال الأزياء، وبرنامج إدارة الأعمال في الريادة والرعاية الصحية، وبرنامج التسويق الرقمي، وبرنامج تصميم السيارات ووسائل النقل، وبرنامج إدارة التصميم، وبرنامج الرسوم التوضيحية، وبرنامج التصوير الفوتوغرافي، وبرنامج الرسوم المُتحركة، وبرنامج علم النفس السلوكي، وبرنامج علم النفس التنظيمي، وبرنامج علم النفس الشرعي والجنائي، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس التطبيقي، وبرنامج العلاج الرياضي، وبرنامج هندسة السيارات (درجة البكالوريوس)، وبرنامج هندسة السيارات (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات والنظم (درجة الماجستير)، وبرنامج هندسة أنظمة الحاسبات (درجة البكالوريوس)، وكذا برنامج التحكم الآلي والأنظمة الذكية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الظهير الصحراوي الشرقي، بمركز المنيا، لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مُخلفات البناء والهدم، وفقاً لتكليفات القيادة السياسية بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لهذا الغرض داخل نطاق المحافظات.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18.5 ألف فدان، ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية.

5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتخصيص مساحة نحو 3687 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذي يهدُف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية المُشتقة من البلازما، من خلال إنشاء مراكز بمحافظات الجمهورية لتجميع البلازما وتصنيع هذه الأدوية محليًا، وتجهيزها وفقًا للمعايير العالمية.

6. تمت إحاطة مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية؛ وذلك لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور – أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ اعتبارا من أول يوليو 2025 وينتهي في 30 يونيو 2026، بنفس الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها في العام السابق 2024 – 2025 .

يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار تطوير العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية التابعة للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم العملية التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي.

8. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لدار الإفتاء المصرية بإجراء التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فيما يخص أعمال استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن عام 2025، المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 – 13 أغسطس المقبل، والذي يحظى بمشاركة واسعة من وفود دولية رفيعة المستوى تمثل العديد من الدول والمؤسسات الدينية العالمية، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير مستوى لائق من الاستضافة وحسن التنظيم، يتناسب مع أهمية الحدث ومكانة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي.

9. وافق مجلس الوزراء على تعزيز موازنة الباب السادس لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2025- 2026 ، بمبلغ 20 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق حماية البيئة، وتحويل المبلغ إلى حساب البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)، ضمن أنشطة دعم وحدة البرنامج الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني والمؤسسي للبرنامج لدعم منظومة إدارة المخلفات، خلال العامين الماليين 2025-2026 ، و2026-2027.

يأتي ذلك في ضوء تولي البرنامج الوطني على مدار الأعوام الماضية دعم محافظات: قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية، بالمعدات لمنظومة المخلفات، وتنفيذ البنية التحتية بما تتضمنه من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير، ومدافن صحية، بجميع المحافظات المستهدفة؛ بهدف الحفاظ على البيئة، وحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى إصدار العديد من الدلائل الإرشادية والاستراتيجيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، والدعم الفني والاستشارات الفنية والبيئية في هذا الشأن، دون تحمل موازنات المحافظات أية أعباء مالية.

ويجري حاليا التحضير للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي ستبدأ خلال العام الجاري 2025، وتنتهي في عام 2027.

10. تمت إحاطة مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بجلسته رقم (203)، والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2025، المتضمن استمرار التعامل على قطع الأراضي المخصصة لبعض المؤسسات الصحفية (الأهرام ـ أخبار اليوم ــ دار المعارف ــ دار الهلال ــ روزاليوسف)، بالمحور المركزي الصناعيّ بمدينة 6 أكتوبر، مع الالتزام ببعض الضوابط المقررة في هذا الشأن، والتي من بينها تنفيذ المشروع خلال مدة 3 سنوات، مع الالتزام بنظام السداد.