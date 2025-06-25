شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول بعثة الأهلى لمطار القاهرة قادمة من أمريكا بعد انتهاء رحلة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قلبي، بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى قادمة من الولايات المتحدة الامريكية بعد رحلة طيران تستغرق 22 ساعة، وذلك عقب انتهاء مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية.

قامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات وصول بعثة النادي الاهلي عبر مبني الركاب رقم2 بعد وصولها علي متن الطائرة الإماراتية القادمة من الامارات.

وكانت غادرت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى الولايات المتحدة الامريكية فى السادسة مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية وهبطت الطائرة ترانزيت فى دبى لمدة 4 ساعات ثم واصلت طريق العودة للقاهرة.

وانتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

الأهلي يودع مونديال الأندية دون فوز ويتلقى 6 أهداف في 3 مباريات

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراث البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.