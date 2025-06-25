الرئيس السيسى يبادل ملوك ورؤساء وأمراء الدول التهنئة بمناسبة العام الهجرى

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القاهرة - سامية سيد - تبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد 1447.

وأعرب السيد رئيس الجمهورية فى تهنئته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أسمى تهانيه وأطيب أمنياته، متمنيا لهم ولشعوبهم الشقيقة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية،عاما مباركا يحمل الخير والسلام والاستقرار.

كما بعث السيد الرئيس ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج.. نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1447 حيث هنأهم بالعام الجديد وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

هذا وقد تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1447 من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والرخاء.