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أسامة شلبى رئيسًا لمجلس الدولة.. ومحمد خليل الشناوى لهيئة النيابة الإدارية

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أسامة شلبى رئيسًا لمجلس الدولة.. ومحمد خليل الشناوى لهيئة النيابة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 01:11 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-7-2025.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3-7-2025.

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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