شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة شلبى رئيسًا لمجلس الدولة.. ومحمد خليل الشناوى لهيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-7-2025.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3-7-2025.

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية.