شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتعيين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة والغايش لمحكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالأربعاء، 25 يونيو 2025 12:56 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1-7-2025.
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.
نشر القراران فى الجريدة الرسمية.
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