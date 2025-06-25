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قراران جمهوريان بتعيين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة والغايش لمحكمة النقض

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قراران جمهوريان بتعيين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة والغايش لمحكمة النقض

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 12:56 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1-7-2025.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار  عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.

نشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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