شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد اتوبيسات سوبر جيت من القاهرة للساحل الشمالى ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 25 يونيو 2025 12:17 م
شغلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، اليوم الأربعاء خط الساحل الشمالي، ويمكن الحجز من العلمين -مارينا -مرينا 4 -مراقيا - زمردة -اللوتس، مع المرور على جميع قري الساحل، كما تتيح الشركة أنظمة الحجز الإلكتروني لخدمة جمهور الركاب.
مواعيد الذهاب من القاهرة للساحل الشمالى:
7صباحاً
2 ظهراً
5 مساء
مواعيد العودة من الساحل الشمالى / القاهرة:
9 صباحاً
12 ظهراً
9 مساء
- خط القاهرة / العلمين / مرسى مطروح والعكس).
الذهاب
عدلى منصور - العلمين - مرسى مطروح ١,٢٥ صباحا.
عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ٧,٤٥ صباحا.
عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ١٤,٠٠ مساء.
دائري جديد - العلمين - مرسى مطروح ١٧,٤٥ مساء.
العودة
مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ١٤,٠٠ مساء
مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ۱۷,۰۰ مساء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز