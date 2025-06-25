شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد اتوبيسات سوبر جيت من القاهرة للساحل الشمالى ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

شغلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، اليوم الأربعاء خط الساحل الشمالي، ويمكن الحجز من العلمين -مارينا -مرينا 4 -مراقيا - زمردة -اللوتس، مع المرور على جميع قري الساحل، كما تتيح الشركة أنظمة الحجز الإلكتروني لخدمة جمهور الركاب.

مواعيد الذهاب من القاهرة للساحل الشمالى:

7صباحاً

2 ظهراً

5 مساء

مواعيد العودة من الساحل الشمالى / القاهرة:

9 صباحاً

12 ظهراً

9 مساء

- خط القاهرة / العلمين / مرسى مطروح والعكس).

الذهاب

عدلى منصور - العلمين - مرسى مطروح ١,٢٥ صباحا.

عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ٧,٤٥ صباحا.

عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ١٤,٠٠ مساء.

دائري جديد - العلمين - مرسى مطروح ١٧,٤٥ مساء.

العودة

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ١٤,٠٠ مساء

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ۱۷,۰۰ مساء.