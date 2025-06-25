شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد مزايا اشتراك طلاب الإعدادية فى "أشبال مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم مزايا المنحة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة "أشبال مصر الرقمية" وتستهدف تعزيز وتطوير المهارات التكنولوجية للطلاب في المرحلة الإعدادية، بحيث يكونوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الراهنة.

وتقدم مبادرة وزارة الاتصالات مجانا كمنحة للطلاب والتلاميذ المتفوقين في دراستهم خلال الإجازة الصيفية، والذين يتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة لكل مبادرة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية.

وتتمثل مزايا منحة وزارة الاتصالات ضمن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، في الآتي:

تنمية مهارات طلاب الإعدادية في تطوير البرمجيات والفنون الرقمية وعلوم البيانات

تعزيز مهارات طلاب الإعدادية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطوير الألعاب

تأهيل الطلاب في رحلة تعليمية متكاملة وفقا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية

بناء المهارات الشخصية الحياتية لطلاب المرحلة الإعدادية

بناء المهارات الشخصية القيادية لطلاب المرحلة الإعدادية

تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

برنامج غير مقترن بتوقيتات الدراسة مما يسهل عملية التعلم

برنامج يساعد التلاميذ على قضاء وقت مفيد أثناء الفترة الصيفية

الحصول على شهادة إتمام المستوى التدريبي

تكريم الأوائل بجوائز قيمة على مستوى الدفعة وكل محافظة

المنحة مقدمة للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على 90% فأكثر من المواد الدراسية (اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات) في العام الدراسي 2023/2024، أو في الفصل الدراسي الأول من 2024/2025.

ويمكن التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الموقع الرسمي لمبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الرابط التالي:

DECI.gov.eg\Sum25

