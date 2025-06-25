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وزارة الصحة تكشف عن أعراض الاصابة بسرطان الرئة.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 25 يونيو 2025 12:09 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها

وتابعت وزارة الصحة والسكان  تتمثل أعراض الإصابة بسرطان الرئة فى النقاط التالية :-

- الكحة وقد تكون مصحوبة بدم

- ضيق التنفس

- ألم بالعظام

- فقدان ملحوظ بالوزن

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن الكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

 


أعراض الاصابة بسرطان الرئة

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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