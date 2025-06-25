شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس عمال السياحة العرب: مصر الثالثة عالميا والأولى إقليميا جذبا للسائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المجلس التنفيذى لعمال السياحة والبلديات العرب، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية رؤية القيادة الحكيمة ذات الفكر المستدام للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، حيث استطاع وبجدارة من خلال الاضطلاع بدوره ومسئوليته الوطنية والموكلة له من قبل الشعب المصري على حماية الأمن القومى المصرى من كافة التحديات الجيوسياسية التى يمر بها إقليم الشرق الأوسط وهو انجاز يتفق عليه الأغلبية والمعارضة.

وقال رئيس مجلس عمال السياحة العرب، إن الرئيس الذى يجعل قبلته الحفاظ على الوطن يلاحقه التوفيق والإنجازات، منوها إلى انه من حسن الطالع ان تصدرت مصر المركز الثالث عالميا فى الإشغال السياحى مع بزوغ عام هجري جديد متزامن قدومه وذكرى 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعات الظلامية وفتحت ابواب التقدم والتنمية والامن والاستقرار.

وتابع " المهيرى ' فى برقية بعث بها للرئيس عبد الفتاح السيسى جاء نصها: يطيب لى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بالانابة عن جموع الطبقة العاملة العربية عامة ومصر بالأخص ان ارفع اسمى ايات التهانى، وذلك بمناسبتى العام الهجرى وذكرى ثورة 30 يونيه وبكل مشاعر البهجة والفخر نثمن عطاؤكم المجرد من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه والتعبير الصادق عن مصالح الوطن والمواطنين .

وأكد أن ذلك تجلى فى تحقيق مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث النمو السياحى بفارق ضئيل عمن سبقوها وذلك وفق النسب المعلنة الشاملة لمعايير وبيانات الأسواق السياحية الرئيسية كما جاءت فى المرتبة الأولى على مستوى اقليم الشرق الاوسط وبفارق كبير مع اقرب منافسيها.

وقال " المهيرى"، إن مصر استقبلت 3.9 مليون سائح خلال أول 3 شهور من العام الحالى مما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري واهتمامات اادولة بذلك الفطاع من حيث توفير كافة مقومات النجاح، مشيرا إلى ان افتتاح المتحف المصرى الكبير سيصنع الفارق فى مضاعفة أعداد السائحين ونمو مدخرات العملات الصعبة.