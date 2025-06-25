شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى ومدبولى وشيخ الأزهر بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

ودعت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على الرئيس وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود رئيس الجمهورية وجهود رجالها المخلصين.

كما بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : "داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام ".

وبعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية :" داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".