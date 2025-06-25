الارشيف / أخبار مصر

وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

0 نشر
0 تبليغ

وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 12:41 م

ناشدت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

 

واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

 

وفى السياق واصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements