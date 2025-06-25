شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين سلافة جويلى مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب وطاهر نائبا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٥، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاسة الرئيس السيسى وعضوية كل من :



رئيس مجلس الوزراء .

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

الفريق/ محمود إبراهيم حجازى - ممثلاً عن رئاسة الجمهورية .

الأستاذ/ شريف محمد فتحى الكيلاني - ممثلا لوزارة المالية .

الأستاذة الدكتورة/ رشا سعد شرف- ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

الأستاذ الدكتور / عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .

المهندس/ هانئ محمد محمود عبد المجيد - من ذوى الخبرة .

الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - من ذوى الخبرة .

الأستاذ الدكتور / محمود أحمد شوقي المتينى - من ذوى الخبرة .

الأستاذ/ مدحت مصطفى كمال المدني - من ذوى الخبرة .

الدكتور / حسام أحمد حسن فرحات - من ذوى الخبرة .