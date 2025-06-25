شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة كلما أمكن، وتحقيقا للأهداف الاجتماعية والوطنية من تخصيص الإجازات فى المناسبات القومية والدينية، أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأكدت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلّي هذا الأجر.

ومن المقرر أن يحصل العاملين بالقطاع الخاص، على إجازة رسمية أخرى، يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.

ومن ناحيتها أصدرت "الوزارة" اليوم كتابين دوريين رقمى 11 و 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.