شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسوان - عبد الله صلاحالأربعاء، 25 يونيو 2025 10:41 ص
اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9%.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لفصول التلمذة الصناعية 100٪ .
جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.
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