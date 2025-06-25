شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافتنا تعبر عن هويتنا" جامعة حلوان تختتم فعاليات مهرجان اليوم الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة حلوان فعاليات مهرجان اليوم الثقافي للعام الجامعي 2024-2025 بعد شهر حافل بالأنشطة الثقافية والإبداع الفكري، حيث تنافست 21 كلية من كليات الجامعة في أجواء اتسمت بالمنافسة والتنوع والتميز، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد شهد المهرجان عروضًا فنية وثقافية مقدمة من طلاب وطالبات الجامعة، جسدت مواهبهم وقدراتهم في الأنشطة المختلفة من شعر ومسرح وفنون وغيرها.

وجاءت كلية الآداب وكلية التمريض في المركز الأول، وجاءت كلية الخدمة الاجتماعية وكلية التكنولوجيا والتعليم في المركز الثاني، بينما جاءت كلية التربية وكلية علوم التغذية في المركز الثالث.



وتحرص الجامعة دائماً على تنظيم هذه المهرجانات والمسابقات لخلق روح التنافس بين الطلاب وإتاحة الفرصة لإظهار مواهبهم وتميزهم، وهو ما له أثر كبير في تدعيم شخصيتهم الأكاديمية.

عقدت هذه المنافسات تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب احمد يحيى عبد الفتاح مدير إدارة النشاط الثقافي.



جامعة حلوان تختتم فعاليات مهرجان اليوم الثقافي