شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب القطاع الخاص: 30 يونيو شكلت نقطة تحول جذرى فى تاريخ الحركة النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول جذرى في تاريخ الحركة النقابية المصرية، مشيرا إلى أن هذه الثورة العظيمة التي قادها المصريون وفي القلب منهم العمال ونقاباتهم، نجحت في إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.

وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،: "لقد سطر العمال ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو، عندما خرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، معلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد"، وأشار إلى أن فترة حكم الإخوان (2012-2013) شهدت اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة داخل الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، وموجة من الاعتصامات وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع المعيشية للعمال وأسرهم، مما كان مقدمة لقيام الثورة العظيمة.

وحول دور النقابات في دعم الاستقرار بعد الثورة، قال خليفة: "قامت النقابات العمالية بدور وطني مهم في دعم استقرار الأوضاع داخل المنشآت واحتواء الاعتصامات والاحتجاجات العمالية، وساهمت إسهاما كبيرا في تهدئة العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمال وحقوق أصحاب الأعمال من خلال المفاوضات الجماعية والتسويات الودية".

وعدد خليفة أهم المكاسب التي تحققت للعمال والنقابات بعد ثورة 30 يونيو، وهي: استقرار الأوضاع الأمنية مما أدى إلى استقرار بيئة العمل داخل المنشآت، إقرار الدولة حدا أدنى للأجور لائقا وعادلا، إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة ووضعها تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019، إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.