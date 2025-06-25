شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تعلن تفاصيل الدراسة كلية العلاج الطبيعى ومجالات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن تفاصيل الدراسة فى كلية العلاج الطبيعى بالجامعة وكذلك مجالات العمل وأقسام الكلية وأهدافها.

ﺗﻬﺪﻑ ﻛﻠﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ" بجامعة حلوان الأهلية ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﺞ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﻠيا ﻭﻋﺮﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ.

ويعتبر ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ، وﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ بالآلام والأمراض العضلية والعظمية أو الإصابات الفقرية، والقيام بوضع خطة علاجية مناسبة لتحقيق الشفاء في وقت زمني محدد.

وتؤهل الكلية الطالب لمجموعة من فرص العمل في بعض المؤسسات، والتي تشمل:

-المستشفيات (الأقسام الداخلية و العيادات الخارجية).

-مراكز التأهيل الطبي.

-المؤسسات الأكاديمية والهيئات البحثية.

-دور الرعاية و المراكز الصحية.

-المنشآت الرياضية.

يعمل خريجو الكلية على تقييم الحالات المختلفة ووضع خطط علاجية متكاملة، مستخدمين تقنيات وأساليب متعددة تهدف إلى تحسين الحركة والوظيفة وتقليل الألم. ويدخل العلاج الطبيعي في مجالات متنوعة مثل: إصابات العظام والمفاصل، التأهيل بعد الجراحات، أمراض الأعصاب، أمراض القلب والرئة، وتأهيل الأطفال وكبار السن.

ويقضي الطالب بالكلية مدة 5 سنوات جامعية مقسمة على 10 فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع 200 ساعة دراسية، يتم منح الطالب بعدها درجة البكالوريوس في (العلاج الطبيعي).

وتقبل كلية العلاج الطبيعي الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام 2025، والعام الماضي 2024 فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما تقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.