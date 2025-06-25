شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، لإعادة القاهرة إلى مكانتها التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون، في ظل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما تشهده العاصمة من أعمال تطوير متواصلة في مناطق القاهرة التاريخية، والقاهرة الفاطمية، والقاهرة الخديوية.



جانب من الاجتماع

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الخطة التنفيذية لتحويل حديقة الأندلس إلى مركز إشعاع ثقافي وفني برعاية وزارة الثقافة، لتكون منارة للفنون والأنشطة الثقافية تخدم أبناء الوطن والزوار على حد سواء، وذلك من خلال إعادة توظيف الحديقة كوجهة ثقافية فريدة تحتفي بالتراث والفنون، في إطار رؤية متكاملة تمزج بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة، بما يسهم في تقديم تجربة ثرية ومتكاملة للزوار، ويجعل منها منصة حيوية لاحتضان الفعاليات الثقافية والمجتمعية المتنوعة، بما يعزز من دور القاهرة كمركز للإبداع والتراث.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة إحياء منطقة المسارح بميدان العتبة، وربطها بحديقة الأزبكية، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة لرواد الحديقة المزمع افتتاحها قريبًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها، في إطار جهود استعادة الحيوية لقلب القاهرة وتحويله إلى مركز جذب ثقافي وسياحي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة لتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي لدى شباب ومواطني العاصمة، وتنفيذ مزيد من الأنشطة المتنوعة التي تندرج ضمن رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم بناء الإنسان المصري على المستويين الثقافي والفكرى .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الثقافة في تنمية الفكر ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذها الوزارة في مختلف أنحاء العاصمة.

وثمّن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التعاون المثمر مع محافظة القاهرة، مؤكدًا أن العاصمة المصرية بما تحمله من إرث حضاري وثقافي تستحق أن تعود مركزًا للإشعاع الثقافي والفني، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تضع تنفيذ مشروعات فنية وثقافية نوعية في قلب القاهرة ضمن أولوياتها، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة القاهرة.

شهد اللقاء حضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة و م . محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة للاستثمار.