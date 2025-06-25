شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان الفيزياء للثانوية العامة استعدادا للاختبار غد والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء غد الخميس 26 يونيو الجارى، وتعتمد مواصفة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، وتم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان مادة الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.