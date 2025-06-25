شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.. رصد الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على الاستمرار فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لطلاب الشهادة الاعدادية لليوم التوالى على التوالى .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن العمل يتم داخل الكنترول على قدم وساق من اجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد مع التدقيق لإعطاء لكل طالب حقه من طلاب الشهادة الاعدادية لانها مرحله هامه للطلاب .

وأكد وكيل الوزارة ، أنه سوف يتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من كافة الأعمال وبنسبة كبيرة سوف تكون غدا الخميس .

وأوضح صلاح، إنه يتم المرور يوميا على المعلمين المسؤلين على مراجعة مواد الشهادة الاعدادية داخل الكنترول لمتابعة أعمال التصحيح لمتابعة الأعمال وإزالة أى عوائق أمامهم .