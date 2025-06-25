شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد اليوم احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ ، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة المغرب بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، وعدد من كبار العلماء ورجال الدين.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم لعام 1447 هجرياً وتحديد رأس السنة الهجرية 2025 ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجارى، وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وتحتفل وزارة الأوقاف ببداية عام هجري جديد وهو عام 1447 هجريا، حيث يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوحبين (1 - ٣٦ دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكياً يوم الخميس 2025/6/26.