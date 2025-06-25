شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأصوام والأعياد المتبقية بالكنيسة القبطية خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من الأقباط عن معرفة مواعيد الأصوام والأعياد المتبقية خلال عام 2025، وذلك وفقًا للنتيجة القبطية التي تُعد تقويمًا روحيًا يُجسد المناسبات الدينية للأقباط في مصر، ويعكس عمق الإيمان والتقاليد الكنسية المتوارثة عبر القرون.

وبحسب التقويم القبطي، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة صوم الرسل الذي بدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025، عقب عيد العنصرة مباشرة، ويليه صوم السيدة العذراء الذي يبدأ الخميس 7 أغسطس 2025، أما صوم الميلاد المجيد، فينطلق في 25 نوفمبر ويستمر حتى ليلة عيد الميلاد في 7 يناير من العام التالي.

وتتضمن المناسبات المتبقية أيضًا عيد التجلي في 19 أغسطس، وعيد النيروز أو رأس السنة القبطية في 11 سبتمبر، بالإضافة إلى تذكار ظهور الصليب في 27 سبتمبر 2025.

وتعتمد الكنيسة على النتيجة القبطية، القائمة على التقويم القبطي الذي يضم 12 شهرًا ثابتة المدة، وشهرًا صغيرًا يُعرف بـ"النسيء"، لتحديد الأعياد والصيامات والمناسبات الكنسية، حيث تلعب دورًا هامًا في تنظيم الحياة الروحية والطقسية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.