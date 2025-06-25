شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون غدا امتحان الفيزياء للعلمى والتاريخ للأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة غد الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول فى مادة الفيزياء لشعبتى العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام القديم) اليوم الأربعاء الموافق 25/ 6/ 2025 امتحان مادة الفلسفة فى الفترة الأولى، وامتحان مادة المنطق فى الفترة الثانية، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه مديرى المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذى يتم ضبطه فى حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما شدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أى محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.