شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى طلبات التقدم للصف الأول الابتدائى 2026 حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التقدم للصف الأول الابتدائى والصف الأول رياض أطفال للعام الدراسى المقبل 2026، حتى نهاية يونيو الجارى، حيث استقبلت الوزارة منذ إتاحة التسجيل 1 يونيو 2025، آلاف من طلبات التقدم، حيث تستوعب الوزارة قرابة 800 ألف طفل بالصف الأول الابتدائى وباقى الصفوف الدراسية، على أن يتم البت في طلبات القبول خلال يوليو المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025،2026، بحيث لا يقل عن " ست سنوات" ولا يزيد عن ( تسع سنوات)، موضحة أن تاريخ احتساب السن يكون فى 1 أكتوبر 2025.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي، حيث يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية ( بالمدارس الرسمية ) بالتسجيل الإلكتروني من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg)، وفور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع السداد المصروفات الدراسية المقررة.