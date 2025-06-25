شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوة واحدة من بيتك.. استعلم عن مستندات الزواج أو الطلاق للأجانب إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة للتيسير على الراغبين فى زواج الأجانب، سهلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، طريقة الاستعلام على الأوراق والمستندات المطلوبة سواء لزواج الأجانب أو الطلاق دون التوجه شخصيا إلى مكاتب توثيق بالشهر العقارى، من خلال السماح بالاستعلام إلكترونيا.

وأطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية لأول مرة "بشكل تجريبى " على البوابة الرقمية للوزارة بما يسمح الاستعلام عن المستندات المطلوبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتييح هذه الخدمة الاستعلام عن الإجراءات والمستندات المتعلقة بزواج وطلاق الأجانب أو المصريين غير متحدى الملة والديانة.

وهناك طريقتين يمكن من خلالها الدخول على الصفحة الخاصة بالاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج أو طلاق الأجانب:

1- يمكن الاستعلام من خلال الصفحة الخاصة بهذا الرابط

2- أو من خلال الباركود التالى:

الاستعلام عن زواج وطلاق الأجانب